フィギュアスケート団体戦ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦が7日（日本時間8日）に行われ、男子ショートプログラム（SP）で鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が108.67点をマークした。イリア・マリニン（米国）を上回って1位となった。演技後のキスアンドクライでのワンシーンが話題になっている。似ていた。鍵山の隣には父である正和コーチがいた。親子2人の表情、雰囲気が似ていると度々話題になって