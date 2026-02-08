ソフトバンクの城島健司ＣＢＯが８日、巨人の宮崎キャンプを訪問した。１軍が練習するに木の花ドームのブルペン付近に登場。阿部監督、水野編成本部長らと言葉を交わした。昨年限りで現役引退し巨人編成本部参与としてフロント入りした長野久義氏もあいさつした。