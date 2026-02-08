日本海側で大雪関東も夕方にかけて積雪がさらに増えるおそれもきょうは今季最強寒波の影響で日本海側は大雪となり、普段はあまり雪が降らない西日本などの太平洋側でも雪の積もる所がありそうです。関東も夕方にかけて雪が降りやすく、積雪がさらに増えるおそれがあります。日本海側を中心に、ホワイトアウトや車の立ち往生、停電などに警戒が必要です。【CGで見る】全国の雪の予想シミュレーション（8日正午〜9日午後9時まで）