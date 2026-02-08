陸上・宮古島大学駅伝（８日・沖縄県宮古島市陸上競技場発着、６区間８２・０キロ＝読売新聞社協力）――４区で首位に立った青学大が、４時間７分１秒（記録は速報値）で初優勝を飾った。２位は順大、３連覇を狙った国学院大が３位。青学大は４区終盤で上野山拳士朗（１年）がトップを奪い、５、６区の１年生も首位を譲らず逃げ切った。◇１区（１０・８キロ）は東洋大の松井海斗（２年）が区間賞。順大の小林侑世（３年）が２