タレントの山口もえ（48）が8日、自身のインスタグラムを更新。18歳になった長女と2人で衆議院選挙の投票に出かけたことを明かした。「東京に雪が積もりました」と記した山口。「夫は仕事前に投票へ行って私は18歳になった長女と2人で投票へ」とつづった。「親子で投票感慨深いものがあります」としみじみ。「さて帰ったら雪だるま作ろうかな…笑皆さま暖かくしてお過ごしください」と記した。「#選挙」「#東京」「#