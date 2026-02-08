関東各地でも積雪を観測し、ラグビーの一部試合が中止になったと8日にジャパンラグビーリーグワンが発表しました。中止となったのはNTTジャパンラグビー リーグワン2025-26 ディビジョン1 第7節 東京サントリーサンゴリアスvs三菱重工相模原ダイナボアーズ (秩父宮)、ディビジョン2 第5節 NECグリーンロケッツ東葛vs日本製鉄釜石シーウェイブス(柏の葉)、ディビジョン3 第6節 ルリーロ福岡vs中国電力レッドレグリオンズ(久留米陸)