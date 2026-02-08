日本航空（JAL）は、手荷物当日配送サービスのサービス内容を、3月1日から変更する。荷物のサイズは3辺の和が180センチ以内、1個あたり30キロまでに大きくなる。配送エリアも変更し、大半で縮小する一方、東京/羽田着では23区内を対象エリアに加える。対象便も変更し、札幌/千歳着では正午、大阪/伊丹着では午後1時、福岡着では午後1時半までに到着する便に繰り上げる一方、沖縄/那覇着では午後2時までに到着する便に繰り下げる。