お笑いコンビ・ハリセンボンの近藤春菜さんは2月8日、自身のInstagramを更新。MISAMOメンバー3人との4ショットを披露しました。【写真】近藤春菜、MISAMOとの4ショット！「マダムタッソーかと思った！」近藤さんは「MISAMOさんの MISAMO 1st Listening Party『PLAY』にご招待いただき、行ってきました アルバムの世界観に入れたんだよ！！ めーっちゃかわいかったぁ」とつづり、14枚の写真と1本の動画を投稿。黒い衣装姿の3人組ガ