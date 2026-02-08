■宮古島大学駅伝ワイドー・ズミ2026（8日、沖縄・宮古島、宮古島市陸上競技場発着、6区間、82km）宮古島大学駅伝が8日、沖縄県の宮古島で行われて、箱根駅伝3連覇を果たした青山学院大学が初優勝を果たした。6区間で5人の1年生を起用した青学は3区で唯一の2年生、黒田朝日（4年）の弟、黒田然（2年）がチームを2位に上げると、4区の上野山拳士朗（1年）が逆転してトップに立ちそのまま逃げ切った。大学駅伝大会の出場に向けて強化