昨年、「ウルトラマンオメガ」で主演を務めた俳優の近藤頌利さんが俳優デビュー10周年を記念した「近藤頌利写真集 SOAR」の発売を記念して取材会を行いました。 【写真を見る】【 近藤頌利 】 「ウルトラマンオメガ」主演で親子ファン増加子どもからの手紙に「感動して泣けてきちゃった」「ヒーローになった証」今回、マレーシア・マラッカで撮影された今回の写真集は、世界遺産の美しい都市の中で、自由奔放に、大人セクシ