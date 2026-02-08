◇練習試合阪神―日本ハム（2026年2月8日名護）阪神の今季初対外試合が行われ、新外国人のディベイニーが“虎初安打”を放った。日本ハムの先発・達の3球目を二塁にはじき返した。ディベイニーは今季パイレーツから新加入。小幡や木浪らと遊撃争いへ、まずはバットでアピールした。