「広島春季キャンプ」（８日・日南）俳優でフジテレビ系「サン！シャイン」で司会も務める谷原章介が１軍キャンプを訪問。ブルペンから熱視線を送った。選手名鑑を握りしめ、コートの下にはしっかりとカープユニを着込んだ谷原。ブルペンでは投手陣のボールをじっくりと見つめた。谷原は芸能界きっての広島ファンとして知られ、「サン！シャイン」で羽月容疑者のニュースを伝えた際には「非常に残念で強く憤りを感じている