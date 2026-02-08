雪が降り積もった平塚市内強い冬型の気圧配置や寒気の影響で神奈川県内は大雪となっている。横浜地方気象台は８日、相模原、藤沢、平塚、厚木、秦野、小田原、箱根、山北など２６市町村に大雪警報を発表。夕方にかけて、路面の凍結や交通障害に警戒するよう呼びかけている。気象台によると、８日午前１１時現在の積雪は横浜市中区で５センチ。相模原市中央区は１０センチとなっている。夕方にかけて雪が降り、引き続き大雪にな