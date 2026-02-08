お笑いコンビ、ますだおかだ岡田圭右（57）が8日、パーソナリティーを務める文化放送「ますだおかだ岡田圭右とアンタッチャブル柴田英嗣のおかしば」（日曜午前10時）に出演。娘である岡田結実（25）の第1子出産について語った。結実は4日、自身のインスタグラムで第1子が誕生したことを発表した。この日オープニングで東京の降雪の話題になると、岡田は意味ありげに「“おじいちゃん”の体には染みるわ〜」とひと言。アンタッチャ