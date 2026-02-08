「高校はタダになる」と聞くと、教育費の負担がなくなるように思えるかもしれません。しかし、国が支援しているのは授業料相当額に限られ、それ以外の費用は保護者負担として残ります。例えば、入学金や教材費、修学旅行費、通学費などです。 本記事では、「高等学校等就学支援金制度」の仕組みを整理したうえで、世帯年収400万円程度の家庭が実際に準備すべき費用の目安を解説します。 「高等学校等就学支援金制度」