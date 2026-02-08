米総合格闘技イベント「ＵＦＣファイトナイト」（７日＝日本時間８日、ネバダ州ラスベガス）で、フライ級８位の堀口恭司（３５）が同級６位のアミル・アルバジ（３２＝イラク）に完勝した。試合は序盤から堀口のペースになった。１ラウンド（Ｒ）開始早々、パンチとローキックを放った堀口は自ら組み付いてアルバジを金網に押し込む。その後再び打撃の攻防に戻ると、終盤に左のパンチを受けて尻もちを就く場面もあったが立て直