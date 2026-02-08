自身のインスタを更新…豪速球を披露ドジャースの佐々木朗希投手が7日（日本時間8日）、インスタグラムを更新。ピッチングの様子を公開した。「スプリングトレーニングまでもう少し」と順調な仕上がりを見せていた。佐々木はこの日、インスタグラムでドジャースのショートパンツを着用し、マウンドから投げ込む姿を公開。鋭い直球を披露した。（Full-Count編集部）