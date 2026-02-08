一般的に「デート代は男性が出すもの」と言われていますが、実際には割り勘にしているカップルは少なくないなど、懐事情は人によって様々。世の男性たちは「デート代の奢り」について、本音ではどう考えているのでしょうか？今回は『スゴレン』男性読者への調査結果をもとに、「『デート代は男性が奢るべき』という価値観に対する、いまどき男性の本音９パターン」をご紹介します。【１】「金があるなら奢りたい。金があるなら」