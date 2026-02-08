◆ミラノ・コルティナ五輪第２日（７日）ミラノ・コルティナ五輪は、７日から競技が本格スタート。日本は、同日にいきなり金銀銅１個ずつ、３個のメダルを獲得し、大会第２日を終え、参加国・地域ごとに各メダルの個数で順位づけるランキングで、開催国イタリアと並び、トップタイに立った。日本勢は、スキー・ジャンプの女子個人ノーマルヒルで、丸山希（北野建設）が今大会の日本勢第１号となる銅メダルを獲得。さらに、ス