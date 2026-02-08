1月下旬、澄み渡る青空のもと、マセラティのメディア向け試乗会が袖ヶ浦フォレストレースウェイで行われた。最高の楽しみはフラッグシップモデルであるGT2 ストラダーレと、昨年のグッドウッド・フェスティバル・オブ・スピードでデビューを飾ったMCプーラ（PURA）をサーキットでテストできることである。しかもMC20の後継であるMCプーラは日本初披露となる。今年2026年は、象徴的なトリデント・ロゴを初めて掲げた名車ティーポ26