将棋の福間香奈女流名人＝清麗、女王、女流王座、女流王位、倉敷藤花＝に西山朋佳女流二冠＝白玲、女流王将＝が挑む、ユニバーサル杯第５２期女流名人戦五番勝負（主催・報知新聞社ほか）第３局が８日、千葉・野田市の関根名人記念館で指されており、正午の昼食休憩に入った。ここまでハイペースに４１手目まで進んでおり、後手・西山が３８手目で△３三桂と跳ね桂馬交換を要求すると、先手・福間が３５分の考慮で▲同桂成と応じ