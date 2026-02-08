元TOKIOの松岡昌宏（49）が8日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。かつて食べ過ぎで6キロ増量してしまった食べ物を明かした。「お餅が大好きなんですが、食べ過ぎてしまうから、食べないようになりました」というリスナーからのメッセージに、松岡は「僕はお餅好きなんで、お餅食べますよ」とキッパリ。「お正月は絶対お餅食べます。いや別に、個数決めりゃいいじゃん。2個までって」と続けた。さら