カーライフを送るために必要な資金、どのくらいをイメージしていますか。ソニー損害保険株式会社（東京都）の「2026年 20歳のカーライフ意識調査」によると、カーライフに必要と思う手取り月収額は平均31.8万円となりました。【写真】株主優待の名人・桐谷さん、新NISAでオルカンや米国株を買わない理由は？この調査は、2005年4月2日〜2006年4月1日生まれの全国の男女1000人を対象として、2025年11月〜12月にインターネットで実施