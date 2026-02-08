J2大分トリニータは8日、同日午後2時に大分市のクラサスドーム大分で予定していた明治安田J2・J3百年構想リーグ、J3滋賀戦を中止すると発表した。クラブは公式サイト上で「ドーム周辺の積雪および道路凍結などの状況を踏まえ、お客さまの安全を最優先に考慮し、Jリーグ等関係各所と協議した結果、総合的に判断した」と説明している。代替日は決定次第知らせる予定。Jリーグによると、大分がホームのJリーグ公式戦で新型コロ