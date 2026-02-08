８日未明、福山市内のコンビニエンスストアで男性が数人から暴行を受け乗用車を奪われました。犯人は今も逃走中です。 警察によりますと午前３時ごろ、男性が福山市内のコンビニエンスストアで買い物を終えて自分の車に乗ったところ、犯人とみられる人物らに車から引っ張り出され暴行を受けたということです。 犯人は複数人いたとみられ、そのまま男性の車に乗って逃走しました。被害にあった男性は顔や頭に打撲、出血があるとい