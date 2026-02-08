JR東海によりますと、2月8日午前11時頃から、大雪の影響で御殿場線の松田駅～御殿場駅の上下で運転を見合わせています。 今後、列車に遅れが発生するとしています。 気象台によりますと、御殿場市では午前9時時点で10センチの積雪を観測しました。夕方にかけて東部・伊豆中心に今降っていない地域でも雪が予想されています。