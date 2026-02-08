８日は衆議院選挙の投開票日です。投票率は午前１１時時点で前回を下回っています。 県内には１２１５カ所の投票所が設けられ、一部を除いて午前７時から投票が始まりました。 県内の推定投票率は午前１１時現在で７．３１％と前回の衆院選を２．６９ポイント下回っています。 また、７日までに期日前投票を済ませた人は５２万６千人あまりで、前回と比べおよそ１３万人増えました。 投票した人「物価高や安保とかに対する自分