2月8日は衆議院選挙の投票日です。静岡県内でも朝から多くの有権者が一票を投じていて、一部の地域では雪の中の投票となっています。 【動画】投票率やや低下も期日前投票は上昇 衆議院選挙の投票始まる 一部では雪の中での投票に＝静岡 投票は一部の地域を除いて、8日午前7時から県内1138カ所の投票所で始まりました。今回の衆院選では県内8つの小選挙区に計26人が立候補しています。 県内の午前11時現在の投票率は10．92%と、