２・５次元アイドルグループ・すとぷりが所属する「ＳＴＰＲ」の大型フェス「ＳＴＰＲＦａｍｉｌｙＦｅｓｔｉｖａｌ！！２０２６」（通称：すとふぇす）が７日、東京ドームで開幕した。「すとふぇす」は２０２５年４月に東京ドームと埼玉・ベルーナドームで計５日間開催。約１０カ月ぶりとなる祭典は８日まで２日にわたって、東京ドームで行われる。「すとぷり」をはじめ、「ＫｎｉｇｈｔＸ−騎士Ｘ−」、「ＡＭ