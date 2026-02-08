任天堂のゲーム「スーパーマリオ」をデザインした西九州新幹線「かもめ」の運行が７日始まり、ＪＲ長崎駅で出発式が開かれた。赤色の車体に、走ったりジャンプしたりしているマリオが描かれている。ホームでの出発式には大勢のファンが参加。堀篤史・長崎駅長とスーパーマリオのキャラクター「ルイージ」が出発の合図をすると、かもめがゆっくりと動き出した。堀駅長は「小学生の頃にファミコンで遊んだ。世代や国境を超えて