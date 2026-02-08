テレビ東京は８日、俳優・鈴木福と歌手でタレント・あのがＷ主演を務める４月９日スタートのドラマ「惡の華」（木曜、深夜０・００）の追加キャストを発表した。原作は電子コミックを含め全世界累計３２５万部を突破している、押見修造による同名の伝説的漫画で、鈴木福が演じる春日、あのが演じる仲村佐和の同級生、常盤文を乃木坂４６のメンバー・中西アルノ（２２）が演じる。中西は地上波ドラマ初出演。中西は「この作品に