【モデルプレス＝2026/02/08】少女時代のスヨン（SooYoung）が6日、自身のInstagramを更新。ティファニー（TIFFANY）と東京ディズニーシーを満喫する姿を公開した。【写真】少女時代メンバーがディズニシー＆ミラコスタにお泊まり◆少女時代スヨン、ティファニーとディズニーシー満喫この日、スヨンは「Life is good Bruh」と添えて、ティファニーと同パークを訪れた際のオフショットを投稿した。2人はキャラクターの被り物を着用