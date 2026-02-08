秋田県内のインフルエンザ患者の数が前の週の１．８倍に増え、再び注意報レベになりました。 県によりますと、１日までの１週間に県内の定点医療機関から報告があったインフルエンザの患者の数は前の週の１．８倍となる１医療機関あたり１７．１６人でした。２週連続の増加で、注意報レベルである１０人を超えました。 集団発生は県内の教育・保育施設や高齢者施設などで８件起きていて、Ａ型とＢ型がそれぞれ半分ずつとなってい