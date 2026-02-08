秋田朝日放送 秋田県内は９日にかけて強い冬型の気圧配置となり大雪となるところもある見込みです。 秋田市内の様子です。秋田市内も雪が積もっています。秋田県内は８日昼すぎから９日の明け方にかけて大雪に注意・警戒をしてください。８日正午時点で秋田県内の海沿いの地域には暴風雪警報が出されています。