秋田朝日放送 衆院選の投票が行われています。秋田市の投票所でも朝から有権者が訪れ、一票を投じました。 秋田市の八橋地区コミュニティセンターには投票開始から午前９時までにおよそ５０人が投票に訪れました。当日訪れた人の数としては少ないということですが、担当者によりますと、この地区の有権者のおよそ４割が期日前投票を済ませていているということです。 ３６年ぶりの真冬の衆院選。厚手のコート