５９歳の有名女優が、タンクトップ姿を披露した。スタッフによるインスタグラムが８日に更新され、インタビューを受けた「ＷｅｂＬＥＯＮ」の撮影ショットをアップ。白いタンクトップでヘルシーに肌見せ。大人の余裕と妖艶さが漂う。安田は１９９４年に、お笑いコンビ「とんねるず」木梨憲武と結婚。２男１女の３人の子どもがいる。