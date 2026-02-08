海南省の三亜国際免税城で買い物をする人たち。（１月１０日撮影、海口＝新華社記者／郭程）【新華社北京2月8日】中国商務部はこのほど、家電の買い替えおよびデジタル・スマート機器の新品購入を奨励する補助金政策が改正され、今年から実施されて以来、効果が徐々に表れているとし、補助金支給対象の家電6種類とデジタル・スマート機器4種類の1月の販売台数が合計で1500万台を超え、売上高が590億元（1元＝約23円）近くに上っ