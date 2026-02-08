◇NBA レイカーズ105ー99ウォリアーズ(日本時間8日、クリプトドットコム・アリーナ)NBA・レイカーズの八村塁選手が2試合連続の2桁得点をマークしチームの勝利に貢献しました。スタメン出場した八村選手は試合開始1分で3Pシュートを成功させると、攻撃的にリングを狙います。第2Qでは得点を離されそうになると八村選手が、3Pシュートなどで接戦を演じ、前半を41ー42で折り返します。第4Q残り9分25秒でも3Pシュートを成功させました