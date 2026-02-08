◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード・男子ビッグエア決勝（大会2日目/現地7日）スノーボード男子ビッグエアの決勝が行われ、木村葵来選手が金メダルを獲得。試合後、自身の髪型について言及しました。木村選手は決勝の舞台、5回転半を2度成功させ、179.50点をマーク。今大会日本勢第一号となる金メダルを獲得となりました。スノーボード選手には珍しく、木村選手のチャームポイントにもなっている坊主頭。自身