２０２４年１０月から体調不良のため活動を休止していたガールズグループ「ＩＳ：ＳＵＥ（イッシュ）」のＲＩＮが活動を再開することが８日、分かった。この日、所属事務所が公式サイトで発表した。「休養しておりましたＩＳ：ＳＵＥＲＩＮに関しまして、体調が回復いたしましたことから、本日をもって、活動を再開させていただきます」と報告。「ファンの皆さま、関係者各位にはご心配をおかけしましたこと、改めてお詫びし