元TOKIOの松岡昌宏（49）が7日深夜放送のMCを務めるテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）に出演。芸能界で食事を共にする夫婦を明かした。この日のゲストは元サッカー日本代表・柿谷曜一朗氏と妻でタレントの丸高愛実。夫婦のなれ初めやラブラブトークが披露されると、松岡は「僕あんまりほら、こういうご夫婦と食事することって、僕基本的には江口ともみさん、つまみ枝豆夫妻しかないんで」