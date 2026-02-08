なにわ男子の道枝駿佑が自身のInstagramで、煌びやかな王子様衣装などコンサートのオフショットを公開した。 【写真】道枝駿佑の瞳がきゅるんと輝く王子様スタイルなどのオフショットを大放出 ■道枝駿佑「最高の景色をありがとう！」 道枝は赤を基調した煌びやかなステージ衣装を筆頭に、計8点の写真を投稿した。 一枚目は、ゴールドの刺繍やスパンコールなど輝かしい赤いロングジャケットの王子様ス