IS:SUEのメンバーであるRINの活動再開を正式発表された。あわせてフルメンバーでのYouTube配信が決定している。 ■IS:SUE OFFICIAL FANCLUB会員限定の生配信も 静養のため一昨年から活動を休止していた IS:SUEの最年少メンバーRIN。活動再開は自身の20歳の誕生日である2月8日からで、本情報は所属事務所のLAPONE GIRLSから発表されたもの。あわせてメンバー4人の