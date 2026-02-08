放送日時2月8日（日）11:45〜12:45 ゲスト先生宮下 兼史鷹先生 放送内容今回は、「知力！体力！心理戦！5人で団結 スクラム5」内村チームと若林チームに分かれて、戦うゲーム企画！スクラム5定番のゲームの他に新ゲームも続々！内村チームに、なにわ男子の道枝くんが初参戦！