怒りながら警察に「被害届出したいです！」と話す主婦【漫画を読む】警察に被害届を出したい主婦だが…!?ネットショッピングで思わぬ詐欺に遭った体験をX(旧Twitter)に投稿したしゃけなかほい(@syake8989)さん。詐欺に遭ったときの状況や警察への届け出をリアルに描いた漫画は、多くの主婦層を中心に注目を集めている。不審な点がありながらも騙されてしまった経緯や、そこから得た教訓について詳しく話を聞いた。■巧妙な偽サイト