◇NBAレイカーズ105ー99ウォリアーズ（2026年2月7日クリプト・ドットコム・アリーナ）レイカーズの八村塁（27）が7日（日本時間8日）の本拠地ウォリアーズ戦に今年初スタメン出場。27歳ラストマッチで今季最多タイの4本の3Pシュートを含む18得点の躍動。チームも逆転勝利で3連勝を飾った。8日に28歳の誕生日を迎える八村。27歳ラストマッチとなったウォリアーズ戦で今年初のスタメンに名を連ねた。第1Q開始早々にトッ