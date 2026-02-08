J3に昇格し、Jリーグ初戦だったレイラック滋賀の百年構想リーグ開幕・アウェー大分戦は大分市内の降雪・積雪の影響で中止になった。大分県内の高速道は軒並み通行止めになっていたが、チームは大分空港まで移動できたので、空路で大阪から滋賀に向かう。代替日は未定。祝日の水曜日の11日（建国記念の日）にならなければ、15日のアウェー山口戦が滋賀のJリーグ初戦になる。滋賀の公式Xの試合中止ポストには「こればっかりは