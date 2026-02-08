「広島春季キャンプ」（８日、日南）広島・栗林良吏投手（２９）が５日ぶりにブルペン入りした。６日の練習前に腰の張りを訴え、７日のシート打撃の登板を回避。「なるべく早く復帰したいと思っていました」とテンポよく１８球を投じ、「だいぶよくなってきている」と話した。栗林は今季から先発に転向。３日のブルペンではプロ入り後初の１００球超えとなる１１０球を投げ込んでいた。