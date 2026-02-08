山陽オートのＧＩ「創刊６０周年九州スポーツ杯第６０回スピード王決定戦」は８日、予選２日目を開催する予定だったが、降雪、積雪により公正安全なレース実施が不可能と判断され中止となった。なお、最終日は１１日（水・祝）で順延はなく、９日は準々決勝戦が行われる。