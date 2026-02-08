そろそろ春に向けたアイテムをチェックしたい時期。着まわし力が高く、コスパが良いトップスを探しているなら、【しまむら】の「1,000円台トップス」が狙い目かも。今回は、しまむら好きのママインフルエンサー@aiii__13kさんが絶賛しているアイテムをピックアップ。1枚でサラッと着たり、手持ちのアイテムとレイヤードしたり、幅広いコーデが楽しめそうなトップスをご紹介します。 ふわりと広がる袖フリルが華